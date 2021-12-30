Mahmut Özer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşme cevabı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinin emrivaki olduğunu söylerken, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde bakanlığın kapısına kilit vuruldu.

Son öğretmen atamalarının ardından mülakatta düşük puan alarak KPSS'de yüksek sıralamalar yapan birçok öğretmen adayı atanamadı.

Sosyal medya paylaşımları yaparak isyan eden mülakat mağdurları seslerini duyurmaya çalıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenleri genel merkezde ağırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini ve randevu istediğini duyurdu.

"EMRİVAKİ GÖRÜŞME TALEBİNİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN"

Daha önce TÜİK ve Mekez Bankası'na yönelik aynı girişimlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na, bu kez bakanlıktan ziyaret öncesi cevap geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinin emrivaki olduğunu söyleyerek "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." ifadelerine yer verdi.

KAPIYA ASMA KİLİT VURULDU

Kılıçdaroğlu'nun MEB binasına gelmeden önce kapıya asma kilit vurulduğu görüldü.

KILIÇDAROĞLU İÇERİ ALINMADI

Diğer yandan Kılıçdaroğlu, bakanlık binasına alınmadı.

İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, burada basın açıklaması yaptı.

"HAKSIZLIĞA KARŞI ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bir haksızlık ve hukuksuzluk varsa bir kişinin hakkı gasbediliyorsa ve bu gasbedilme saray talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en insani görevim. Nerede torpil oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcu. Dün bir feryadı dile getirdim.

KPSS sınavında 80 puan alan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü mülakatta elendiğini gördüm. Yazık, günah... Bu ülkeye bu memlekete, gencecik evlatlarımıza yazıktır. Daha düne kadar +3/-3 şeklinde puan verilecektir uygulaması neden terk edildi. Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var.

"VİCDANI SIZLAYANLAR ADINA SESLENİYORUM"

Bir anne-babanın evlatlarını sınavlara nasıl hazırladığını bilmeyen var mı? Haksızlık karşısında vicdanı sızlayanlar adına sesleniyorum. Benzer olaylar olduğunda Danıştay'a gidildi, haksızlıklar tescillendi. Verilen puanlar, hayatın olağan akışına aykırıdır.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR"

MEB'de oturanların yatacak yeri yok. Bütün arkadaşlara her türlü desteği vereceğiz. Onlarla beraber olacağız. Görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler.

Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Her yerde, her ortamda söyledim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Sarayın talimatıyla iş yapanları muhatap almam. Hedefim sarayda oturanlarla hesaplaşmak."