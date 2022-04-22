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Mahkum Derya komiser kimdir? Derya komiser gerçek adı ne? Neslihan Arslan hangi dizilerde oynadı? Neslihan Arslan ile ilgili bilgiler!

Mahkum dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Sevilen dizideki Derya komiser adlı karakteri dikkat çekti. Neslihan Arslan'ın hayat verdiği Derya komiser karakteri ilgi gördü. İşte Neslihan Arslan’a dair bilgiler...

Mahkum Derya komiser kimdir? Derya komiser gerçek adı ne? Neslihan Arslan hangi dizilerde oynadı? Neslihan Arslan ile ilgili bilgiler!
Kamusaati
Kamusaati
22 Nisan 2022 Cuma 00:09

Mahkum dizisinin oyuncuları arasında Neslihan Arslan yer alıyor. Neslihan Arslan dizide Derya komiseri canlandırıyor. Peki ama FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum'da Derya komiseri kim oynuyor?

Mahkum Derya komiser kimdir?

Mahkum dizisinde Neslihan Arslan’in hayat vereceği Derya komiserin dizide dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Neslihan Arslan kimdir?

Arslan, 13 Temmuz 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

Kamera karşısına ise ilk kez 2016 yılında Familya dizisi ile çıktı. Efkar karakterini canlandırdı. Ardından 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Dilara karakterine can verdi. 2018’de BluTv’de yayınlanan Bartu Ben isimli dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2020 yılında Hizmetçiler isimli dizide Neslihan karakteri olarak yeniden sevenleri karşısına çıktı.

2010 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Temiz Ev oyunu ile sahnelerde yer almaya başladı. Bunu Dip Sahne, Tiyatro Adam ve İkinci Kat’ta yer alan Zenciler, Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı, LET, Küçük ve Aynur Hanım’ın Bebeği izledi. Fanatik isimli oyunda Salih Bademci ve Nurhan Özenen ile birlikte yer alıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Neslihan Arslan ile ilgili bilgiler #gerçek adı ne #Neslihan Arslan #Mahkum Derya #Derya komiser
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