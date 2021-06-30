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Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, Sami Kumaş isimli şahıs, ağabeyiyle ilişki yaşadığına inandığı eşini spor salonunda yaralamıştı. Olayın bugün görülen davasında, Kumaş'a iyi hal indirimiyle 2 yıl 3 ay ceza verilirken, olayın odağındaki ağabey de kardeşinin karısıyla duygusal ilişkisi olduğunu itiraf etti.

Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti
30 Haziran 2021 Çarşamba 22:35

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin Kozluk Mahallesi'ndeki spor salonunda 24 Aralık 2018'de meydana gelen olayda cezaevinden izinli olarak çıkan Sami Kumaş, bir süreden ağabeyiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği eşi G.K.'yi pompalı tüfekle dizinden vurarak yaraladı.

İLİŞKİ YAŞADIĞINI İTİRAF ETTİ

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Kumaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili görülen önceki duruşmalarda Sami Kumaş'ın ağabeyi K.K., kardeşinin eşiyle duygusal ilişki yaşadığını itiraf etti.

"FELÇİ ANNEM VE OĞLUMUN BANA İHTİYACI VAR"

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sami Kumaş, SEGBİS ile katılırken, avukatlar da salonda hazır bulundu. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Sami Kumaş, "Benim bakmakla yükümlü olduğum oğlum ve felçli annem var. Onların bana ihtiyacı var. Bir anlık sinirle yaptığım bir şeydi. Bir daha böyle bir şey yapmam mümkün değil. Pişmanım" dedi.

2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sami Kumaş'a haksız tahrik altında 'kasten yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle ceza verilmesine hükmetti. Sanığa 'kasten yaralama' suçu nedeniyle verilen 3 yıl hapis cezası, haksız tahrik indirimi ile 2 yıl 3 aya düşürüldü. Olay tarihinden bugüne kadar tutuklu kaldığı süre ile cezanın infazının tamamlandığını belirleyen mahkeme heyeti, Sami Kumaş'ın tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti

Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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