Mahir Ünal'dan Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin açıklama

12 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kanun teklifinin 2023 yılında yürürlüğe gireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği ve son Milli Eğitim Şurası'nda açıkladığı öğretmenler için hazırlanan ve uzunca bir süredir gündemde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nde sona gelindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detaylarını açıkladı…

12 maddeden oluşan kanunun 2023 yılında yürürlüğe gireceğini aktaran Ünal, “Kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız.” dedi.

“ADAYLIK KALDIRMA SINAVLARINI ARTIK YAPMIYORUZ”

“Bu kanunla öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getiriyoruz.” diyen Ünal, şöyle devam etti:

“Gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları netleştiriliyor. Yine öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavlarını artık yapmıyoruz. Yani adaylık kaldırma sınavını kaldırıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayacağız ve adaylarımızı bu konuda destekleyeceğiz.”

10 YILINI DOLDURMUŞ ÖĞRETMENLER…

10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getirileceğini dile getiren Ünal, Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler ise başöğretmenlikle ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen olacaklar ve ilave bir derece alacaklar, toplamda 2 bin lira maaşlarında artış olacak.

2 BİN LİRA MAAŞ ARTIŞI

Uzman öğretmenlikten 1000, başöğretmenlikten 1000 lira olmak üzere maaşlarında 2 bin lira artış olacak. ” diye konuştu.

DOKTORA YAPAN ÖĞRETMENLER

Doktora yapmış öğretmenlerin başöğretmen sınavından muaf tutulacağını belirten Ünal, “Böylece bir yandan öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken bir yandan da lisansüstü eğitim için öğretmenlerimize teşvik oluşturacağız. Öğretmenlerimizi kendi alanlarında hem akademik çalışmaya hem lisansüstü ve doktora eğitimine teşvik etmiş olacağız.” dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK

Ünal, “Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz üzere 3 binden 3 bin 600’e çıkarıyoruz. Sözleşmeli öğretmenlikte ise 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında önemli iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

3600 EK GÖSTERGE

Ünal, öğretmenlere yönelik 3600 ek göstergenin de bu teklifte yer aldığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinin farklı olacağını anlatan Ünal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının diğer meslek gruplarına yönelik 3600 ek gösterge çalışması yürüttüğünü anımsattı.

Ünal, "Çalışma Bakanlığımızın diğer mesleklerle ilgili 3600 ek gösterge çalışmalarını 2022 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden bu maddenin yürürlüğünü 15 Ocak 2023 tarihine bırakıyoruz. 2023 yılı bütçe görüşmelerinin sonuna bırakıyoruz." diye konuştu.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE AYKIRI DURUMLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, öğretmenlik mesleğine aykırı durumlarda uygulanacak cezai müeyyidelere ilişkin hükümlerin teklifte yer alıp almadığını sorması üzerine Ünal, bu müeyyidelerin ilgili kanunlarda yer aldığı için teklifte yeniden yer verilmediğini ifade etti.

ÖZEL'E DİYANET YANITI

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Diyanet İşleri Başkanlığı"na yönelik sözlerini değerlendirmesinin istenmesi üzerine şu yanıtı verdi:

"Sayın Özgür Özel'e, Kayıp Aydınlanma ve Thomas Bauer'in kitaplarını öneriyorum. Maalesef Türkiye'de İslam ile ilgili bir 'Ortaçağ karanlığı' safsatası var. Hem bizim kültürümüz, tarihimiz, inancımız için hem de kendi kültürünü, tarihini, inancını 'ortaçağ karanlığı' gibi bir ifadeyle nitelendirmesi son derece incitici. Bu konuda herhalde bir özür dileyecek ve sözlerini tavzih edecektir, diye düşünüyorum."