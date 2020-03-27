Mahalle ve Semt Pazarlarına Yeni Koronavirüs Tedbirleri! O Ürünlerin Satışı Yasaklandı

İçişleri bakanlığı tarafından koronavirüs te geldiğimiz son nokta sonrası can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı ve İçişleri bakanlığı yeni tedbirler almaya alınan tedbirleri sıkılaştırmaya başladı.

İşçileri bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlenerek, mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek

İşçileri bakanlığı tarafından yayımlanan Genelgeye göre, Ayrıca pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.