Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, madeni paralarda değişikliğe gitme kararı aldı. Artan maliyetlerden sonra alınan karara göre daha hafif bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü. Uygulamayla birlikte para imalatında yüzde 30 tasarruf sağlanacak.

Madeni paraların boyutu küçülüyor
Kamusaati
Kamusaati
11 Nisan 2023 Salı 11:56

Madeni paralarda 14 yıl sonra değişikliğe gidildi.

Buna göre madeni paraların gramı azaldı ve inceldi.

Uygulamayla üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı

NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı.

Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. Bu durum üretimde yüzde 30 tasarruf sağladı.

Madeni paralarda ağırlıklar düştü

Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.

İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasada

Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.

İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Altın çok kazandıracak! Gram altın 1.500 lirayı, dolar 25 lirayı görecek
Altın çok kazandıracak! Gram altın 1.500 lirayı, dolar 25 lirayı görecek
0
CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif medya, Türkiye'nin gururu TCG Anadolu Gemisi'ne sessiz kaldı
CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif medya, Türkiye'nin gururu TCG Anadolu Gemisi'ne sessiz kaldı
0
Kapalıçarşı'da Merkez Bankası şoku! Dolar 20 lirada kalsın diye 'tekerlekli demir sadıklarla' dolar topluyor
Kapalıçarşı'da Merkez Bankası şoku! Dolar 20 lirada kalsın diye 'tekerlekli demir sadıklarla' dolar topluyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.