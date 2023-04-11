Madeni paraların boyutu küçülüyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son günlerde yükselişe geçen altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak tahminlerde bulundu. Altının yükselişi sürecek mi, bu fiyatlardan altın alınır mı satılır mı? Altın almak için biraz daha beklemeli miyiz? Gram altın kaç lira olacak?.. İşte tüm bu sorulara cevap veren İslam Memiş'ten altın alacakların kulağına küpe olacak uyarılar geldi...