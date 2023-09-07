Maddi Yardım Yapan Dernekler, Vakıflar ve İş Adamları 2023 BURS BAŞVURUSU

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Maddi Yardım Yapan Dernekler, Vakıflar ve İş Adamları

İnternette en çok aranan ve merak edilen konulardan biri de maddi yardım yapan kurumlardır. Sosyal yardım kuruluşlarının yanı sıra maddi yardımda bulunan kişi ve kişiler de bulunur. Fakirlere yardım eden sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra zenginler ve ünlüler, bilinenler ve bilinmeyenler var. Ülkemizde maddi yardım sağlayan kuruluşlar, dernekler, kuruluşlar ve varlıklı işadamları ve sanatçılar halen mevcuttur. Bu yazımızda maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlara ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde bulunan sosyal yardım kuruluşları ise:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Kızılay

Belediye Yardımları

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yardımları

Şimdi bu kurumların ihtiyaç sahibi kişilere yaptığı yardımlara göz atalım.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Sosyal yardımlardan maddi yardım almak isteyen vatandaşların doğrudan sosyal yardım vakıflarına başvurmaları gerekmektedir. Vakıflar ailelere belirledikleri tarihler içerisinde nakdi yardımda bulunuyor. Ancak, yardım istediğinizde, yardıma ihtiyacınız olduğu refah departmanı tarafından belirlenmelidir. Kaymakamlığın yardım koşulları da bu çerçevededir. Vakıflar sadece nakdi yardım değil, çok yönlü yardım sunar. Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yaptıkları yardımlar:

Kömür Yardımı

Engelli Maaşı

Öksüz-Yetim Maaşı

Elektrik Yardımı

Doğum Ve Süt Parası

Çocuk Parası

Gebelik Yardımı

Yaşlılık Maaşı

Aşı Parası

Asker Ailene Maaş Yardımı

Kronik Hastalara Elektrik Yardımı

Silikozis Aylığı

Tüberküloz Ve SSPE Hastalarına Verilen Maaş

Maddi Yardım Yapan Dernekler, Vakıflar ve İş Adamları

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi kişilere maddi yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar ise:

Evde Bakım Maaşı

Evde bakıma muhtaç kişilerin engelli olmaları halinde, devletin engelliye evde bakması veya ev dışından birinin özürlüye bakması sonucu engelli bakım maaşı, halk arasında bilindiği üzere özürlü bakım maaşı kişilere, kişi veya kurumlara ödenir. Ödenen bu maaşlar 2023 yılı boyunca geçerli olmak üzere 1.657 TL‘dir.

SED Yardımı (Sosyal Ekonomik Destek)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu bir diğer destek ise sosyal ve ekonomik yardımlardır. Sosyal ve ekonomik yardım koşullarını sağlayan haneler aşağıda belirlenen oranlarda yardım alırlar.

Okul Öncesi Çocuğa: 787 TL

İlköğretime Devam Eden Çocuğa : 1.181 TL

: Orta Öğretime Devam Eden Çocuğa: 1.259 TL

Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuğa: 1.417 TL

Kızılay

Ülkemizin en büyük, en çok tanınan ve bilinen yardım kuruluşlarından biridir. Nakdi yardımın yanı sıra erzak, eğitim yardımı ve kurbanlık et dağıtımı gibi birçok yardım faaliyeti de bulunuyor. Detaylı bilgi için Kızılay resmi web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Belediye Yardımları

Yaşadıkları mahallelerdeki belediyeler, ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve gıda yardımı yaptı. Hem malzeme hem de maddi yardım anlamında belediyelerin en ön sıralarında yer alan büyükşehir belediyesi diyebiliriz. Bu konuda bulunduğunuz bölgedeki belediyeler veya büyükşehir belediyeleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yardımları

Vakıflar genel müdürlüğü muhtaç ailelere pek çok alanda yardımda bulunuyor. Bu yardımlar ise:

Aşevi (sıcak yemek) yardımı.

Fakirlik maaşı (muhtaçlık aylığı).

VGM burs yardımı.

Para Yardımı Yapan Kurumlar (Dernek, Vakıf)

Ülkemizde ihtiyaç sahiplerine yapılan maddi yardımlar sadece devlet kurumları tarafından sağlanmamaktadır. Devlet kurumlarının yanı sıra yoksullara yardım eden sivil toplum kuruluşları da bulunmaktadır. Bunların güvenilir yardım kuruluşları olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemeyiz ama birçok vatandaş bu kurumları arayıp yardım istiyor.

Ayrıca bu kurumlardan sadece maddi yardım için başvuranlar değil, ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlayanlar da oluyor. Bu vakıf ve derneklere ihtiyaç sahiplerine emanet edilmek üzere bağışlar yapılmaktadır. Bağışçıların nereye bağış yapacakları konusunda kapsamlı araştırma yapmalarını öneririz. Ülkemizde para yardımı yapan kurumlar:

İHH

Kardeşeli Derneği

Yardımeli Derneği

İyilik Derneği

Umuda Koşanlar Derneği

Beşir Derneği

Umut Kervanı Derneği

Hayrat Yardım

Valide İnsani Yardım Derneği

Para Yardımında Bulunan Şirketler

Ülkemizde öğrencilere maddi yardımda bulunan çok sayıda firma, maddi yardımda bulunan kuruluşlar ve maddi yardımda bulunan kurumlar bulunmaktadır. Bunu yapanların hepsini listelemek mümkün değil. Ancak yazımızın devamında maddi yardım yapan hayırseverlerin isimlerini bulabilirsiniz.

Nakdi Para Yardımı Yapan Şirketler 2023

Maddi yardım yapan hayırseverler dışında nakdi para yardımı yapan şirketlerde araştırılmaya devam ediyor. 2023 yılı nakdi para yardımı yapan şirketler:

Koç Holding Dedeman Holding Abdi İbrahim Ağaoğlu Doğuş Holding Sabancı Holding Kıraça Holding Enka İnşaat Gama Holding Bilkent Holding Doğan Holding Yıldızlar Yatırım Borusan Holding Erciyes Anadolu Holding M. Özyeğin Vakfı Zorlu Holding Anadolu Grubu

gibi şirketler vakıfları aracılığıyla düzenli bir şekilde ihtiyaç sahibi muhtaç ailelere nakdi para yardımı yapmaya devam etmektedir.

Para Yardımı Yapan İş Adamları 2023

Hacı Boydak, Mustafa Koç, Öner Hekim, Ahmet Kocabıyık, Berat Ösen, Şenol Şankaya, Armağan Metin İlci, Necati Kurmel, Murat Dedeman, Fevzi Keskinoğlu, Sadettin Saran, Nafi Güral, Ali Nihat Gökyiğit, Erol Bilecik, Muzaffer Çilek, Firuzhan Kanatlı, Ali Raif Dinçkök, Begümhan Doğan Faralyalı, Hayrettin Çaycı, Şerafettin Memiş, Erdem Çenetsiz, Zeki Yurtbay, Ahmet Said Kavurmacı, Davut Doğan, Erden Timur, Ahmet Eren, Avni Çelik, Sinan TARA, İpek Ilıcak Kayaalp, Tuncay Özilhan, Mehmet Ali Aydınlar, Ali Doğramacı, Şerife İnci Eren, Serhat Alpagut, Burak Kızılhan, Feyyaz Berker – Alev Berker, İbrahim Erdemoğlu, Ahmet Nazif Zorlu, İbrahim Çeçen, İdil Yiğitbaşı, Fikret Öztürk, Hüsnü M. Özyeğin, Ekrem Akyiğit, Serdal Akyürek, Sedat Özgür olarak biliniyor.