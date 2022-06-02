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Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı

Resmi Gazete'de yayınlanan büyükelçi görevlendirmeleri neticesinde Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliğine, Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı.

Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı
Kamusaati
Kamusaati
02 Haziran 2022 Perşembe 22:45

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu karara göre Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliğine Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Ekşioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanımız @MevlutCavusoglu ’nun takdirleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ’ın tensipleriyle Macaristan nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak atandım." ifadelerini kullandı.

Ekşioğlu ayrıca, "Dostane ve yakın ilişkilerimizi daha da geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız." mesajını verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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