Maaşların iyileştirilmesini isteyen öğretmenler grevde

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesini ve en düşük 12 bin TL maaşın yetersiz olduğunu söyleyen öğretmenler okullarının önlerinde ve meydanlarda toplanarak eyleme başladı.

Hükümetin öğretmenlerin meslek şartlarını ve maaşlarını iyileştirmek için düzenlediği Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) şubat ayında TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Uzman öğretmen ve başöğretmen gibi yeni unvanların verileceği yeni dönem bir kesimin tepkisini çekti.

Öğretmenler maaşlar iyileştirilsin grevinde

Son dönemde ise öğretmenler temmuz ayında yapılan zamla en düşük 12 bin TL'ye çıkan maaşların yetersizliğini dile getirmeye başladı.

Bu kapsamda Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) maaşların yetersizliği ve kanunun iptali için grev kararı aldı.

Bugün ülke genelinde sendikaya bağlı öğretmenler okullarının önlerinde ve meydanlarda bir araya gelerek greve başladı.

"Taleplerimiz şu şekildedir"

Sendikadan yapılan açıklamada ise talepler şu şekilde belirtildi:

"Taleplerimiz şu şekildedir; 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması, kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması. Ortak taleplerimize yönelik herhangi bir adım atılmaması halinde, 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir günlük iş bırakma eylemi yapılacağı kamuoyuna açıklanmıştır. Taleplerimiz sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin talepleridir."

Tazminat ve ek göstergede iyileştirme

İptal edilmesi istenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirmeler yapılıyor.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılıyor.

Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Diğer yandan Temmuz ayında yapılan memur zammıyla birlikte en düşük öğretmen maaşı 8 bin 66 TL'den 12 bin 200 TL'ye çıkartılmıştı.