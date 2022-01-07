Maaşlarda kritik detay! Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni maaş genelgesi! 2.5 puanlık ilave zam oranı

Hazine Maliye Bakanlığı çok sayıda maaşın hesaplanmasında kullanılan memur maaş katsayılarına ilişkin detayları içeren genelgeyi yayımlandı. Buna göre Başkan Erdoğan’ın açıkladığı ek protokol ile 2.5 puanlık ilave zam oranı TBMM'den geçtikten sonra uygulanacak. Böylece memur ve memur emeklisi zam oranı kümülatif olarak yüzde 30.95 olarak hesaplanacak.

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alanların merakla beklediği genelge Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı. Genelge ile memurların alacakları sosyal yardımlar belirlenirken kıdem tazminatı tavanı da ortaya çıkmış oldu.



Ancak genelgede dikkat çeken bir başka nokta ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 2.5 oranında toplu sözleşmeye yapılan ilave artışın yer almaması oldu. Bu ilave artış ek protokolle yapıldığı için Meclis'ten yasa çıktıktan sonra oranı yeniden hesaplanacak.



Böylece memur ve memur emeklileriyle birlikte tüm artışlarda kullanılacak oran kümülatif olarak yüzde 30.,95 olacak. Bu konuda bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:



İLAVE ARTIŞ EKLENECEK



Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının belirlendiği '2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge' aşağıda yer almaktadır.



Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılacağı açıklanmıştır. Söz konusu artışa ilişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanacak olup, Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi halinde Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırı söz konusu artışı da yansıtacak şekilde Bakanlığımızca yeniden belirlenerek duyurulacaktır..