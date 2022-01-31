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Lütfü Türkkan, Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana görüldü

Şehit ağabeyine küfrederek büyük tepki çeken, ardından da İyi Parti'deki görevinden istifa eden Lütfü Türkkan, uzun bir aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında görüldü.

Lütfü Türkkan, Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana görüldü
31 Ocak 2022 Pazartesi 13:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün (76) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na ziyarette eşlik eden bir isim dikkatlerden kaçmadı.

Kasım ayında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfrederek büyük tepki çeken, ardından da İyi Parti'deki genel başkan vekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan, uzun bir aradan sonra Kılıçdaroğlu'nun yanında ortaya çıktı.

KARANFİL BIRAKTILAR

Türkkan, beraberindeki CHP'li heyetle İzmit ilçesine geçerek Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na karanfil bıraktı.

"ÇOK YAKIŞMIŞLAR"

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lütfü Türkkan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görülmesine tepki gösterdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yakışmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, şehidimizin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan ile birlikte açılışa katılmış. Tuz kokmuş artık." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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