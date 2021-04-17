0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0

Lütfü Türkkan iktidarı eleştireyim derken CHP fotoğrafı paylaştı

İyi Parti'li Lütfi Türkkan, iktidarı eleştirmek isterken CHP'lilerin 1 kolilik yardımı 8 kişiyle götürdükleri şova ait fotoğrafı kullandı.

Lütfü Türkkan iktidarı eleştireyim derken CHP fotoğrafı paylaştı
17 Nisan 2021 Cumartesi 11:08

Son dönemde pandemi ve döviz kurlarındaki manipülasyon etkili dalgalanmaların ardından ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara devlet yardım elini uzattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden alınan tarım ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

MUHALEFETİN YARDIM ELEŞTİRİSİ

Hükümetin bu yardım hareketi ise muhalefetin eleştirilerine hedef oldu.

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan da bu yardımları eleştirenlerden biriydi.

Türkkan'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirirken kullandığı fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

Lütfü Türkkan iktidarı eleştireyim derken CHP fotoğrafı paylaştı #1

CHP'NİN 8 KİŞİLİK YARDIM ŞOVUNU PAYLAŞTI

Türkkan, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerin 2020'de Sultanbeyli'de yaşayan yardıma muhtaç bir aileye, 1 koli yardım için bir araya toplandıkları fotoğrafı kullandı.

Söz konusu fotoğraf, 1 koli yardım için 8 CHP'liyi bir araya getirmesi bakımından çekildiği dönem sosyal medyada gündem olmuş ve büyük tepki çekmişti.

İyi Parti'li Türkkan, kullandığı fotoğrafın ittifak ortaklarına ait olduğunu kullanıcıların hatırlatması üzerine apar topar sildi.

CHP'nin yardım dağıtımı

Lütfü Türkkan iktidarı eleştireyim derken CHP fotoğrafı paylaştı #2

Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber