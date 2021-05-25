Lütfen Hastanelerin Vatandaşı Söğüşlemesine İzin Vermeyin

SGK’nın hastanelerle yapmış olduğu sözleşmede fazla ücret alan hastanelere kesilecek ceza maddesinde yazılanları aynen aktarıyoruz.

Özel bir hastane çalışanı olan okurumuz E.Ö diyor ki, “SGK yetkilileri vatandaştan fazla ücret alan hastanelere aldıkları fazla ücreti iade ederlerse 5 kat, etmezlerse 10 kat ceza keseceğiz diyorlar. Dedikleri gibi de yapıyorlar. Ama özel hastaneler aldıkları fazla ücreti hastaya iade edip SGK’ya 5 kat ceza ödemek yerine, hastaya iade yapmayıp SGK’ya 10 kat ceza ödemeyi tercih ediyorlar. Çünkü alınan fazla para eğer ki hastaya iade edilirse, fazla ücretin iade edildiğini gören hasta her defasında itiraz edecek ve her defasında hastane hem fazla ücreti iade etmek, hem de SGK’ya 5 kat ceza ödemek zorunda kalacak. Sadece bunla da kalınmayacak. Alınan fazla ücretin iade edildiğini öğrenen hastaların hepsi hakkını arayacak ve bunu da bir alışkanlık haline getirecek. Yok eğer fazla ücret iade edilmezse, hastane bir kereliğine 10 kat ceza ödemek zorunda kalacak belki ama, parasını alamadığını gören vatandaş “nasıl olsa fazla ücreti iade etmiyorlar” deyip bir daha hastaneyi şikayet etmeyecek. Özel hastanelerde bunu çok iyi bildiğinden hiçbir hastaya aldıkları fazla ücreti iade etmiyorlar. “

…

Sevgili okurlar,

SGK’nın hastanelerle yapmış olduğu sözleşmede fazla ücret alan hastanelere kesilecek ceza maddesinde yazılanları aynen aktarıyorum.

“12.9- SHS’lerce hastadan/hasta yakınından Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 10 (on) katı, ancak Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücret bedelinin, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı, ceza koşulu uygulanır ve tespit edilen fiiller açıkça belirtilmek suretiyle SHS’ye tebliğ edilir.”

Sözleşmedeki bu ceza maddesine göre, vatandaşın şikayeti üzerine hastanenin vatandaştan fazla ücret aldığı tespit edilirse, SGK hastaneye vatandaştan aldığı fazla ücretin 10 katı tutarında ceza kesiyor. Eğer ki hastane 15 gün içinde cezayı öderse ceza yarı yarıya (5 katına) düşüyor. Yok eğer iade etmezse hastane cezayı indirimsiz olarak (10 katı olarak) ödemek zorunda kalıyor.

Şöyle bir örnek vereyim.

Diyelim ki bir özel hastaneye gittiniz, hastane sizden 125 Lira katılım payı alması gerekirken 300 Lira aldı ve siz de bunu hasbelkader fark edip SGK’ya şikayet ettiniz. SGK hastanenin 175 Lira fazla ücret aldığını tespit ettikten sonra hastaneye 10 X 175 = 1.750 lira ceza tebligatı gönderiyor. Hastane bu tebligat üzerine aldığı 175 lira fazla ücreti 15 gün içinde vatandaşa iade ederse cezayı yarısı oranında (5 X 175 = 875 lira olarak) ödüyor. Yok eğer vatandaşa iade etmezse cezayı indirimsiz olarak yani 1.750 lira olarak ödüyor.

Ne var ki okurumuz E.Ö’nün de yazdığı gibi, özel hastanelerin hiç biri bu parayı vatandaşa iade etmeye yanaşmıyor.

Sorarım size

Özel hastanenin söğüşlediği vatandaş siz olsanız (ki adaysınız) ne yapardınız?

Sizden fazla ücret alan hastaneyi SGK’ya şikayet etmenize rağmen hastane iade etmezse “Olsun, bana para mı iade etmediler ama SGK’ya 10 kat ceza ödediler” deyip her defasında fazla ücret alan hastaneyi şikayet mi ederdiniz (intikam mı alırdınız), yoksa “Nasıl olsa paramı vermiyorlar bi daha ne diye uğraşayım, ne diye gidip SGK ya şikayet ederim” mi derdiniz.

Açık söylüyorum, şahsım olarak paramı vermezlerse, bir daha niye uğraşayım deyip SGK’ya şikayet falan etmezdim.

Tabi böylece hastanelerin istediklerini yapmış olurdum.

…

Peki böyle mi olmalı, böyle mi yürümeli bu düzen.

Bırakın asgari ücretli vatandaşı, yiyecek ekmeğe muhtaç vatandaşı bile sömürmelerine göz mü yummalıyız?

…

Asla!!!

Birincisi ceza maddesinin derhal değiştirilmesi gerekiyor.

SGK’nın hastaneye aldığı fazla ücreti iade ederse 5 kat ceza kesmesi, iade etmezse kendisinin iade edip hastaneye de 10 kat ceza kesmesi gerekiyor.

Yani vatandaştan alınan fazla ücretin, mutlaka vatandaşa iadesini sağlamak gerekiyor.

İkincisi de SGK’nın vatandaşlara, hastanelerin fazla para alıp almadıklarını kolayca öğrenebilecekleri yöntemler geliştirmesi gerekiyor.

Yani vatandaşın söğüşlenip söğüşlenmediğini öğrenmesine yardımcı olması gerekiyor.

Ve son olarak da, birilerinin bunlara “Artık Yeter” demesi gerekiyor.