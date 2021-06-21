Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! O anlar kamerada

34 yaşındaki Paul Kiyan, garaj yolunda kilidi açık duran bir arabadan aldığı uzaktan kumandayı kullanarak Los Angeles'ın en lüks bölgelerinden biri olan Bel Air'deki Mat Sabz'ın evine girmeyi başardı. Kiyan, eve girerken güvenlik kameralarına yakalandı.

EV SAHİBİNE ALDIRIŞ ETMEDİ

Sabz, eşinin kendisini araması ve güvenlik kamerasında evde çıplak bir adamı gördüğünü söylemesi üzerine durumdan haberdar oldu. Şaşıran Sabz, davetsiz misafirle yüzleşmek için eve geldi. Ancak adam, sakin bir şekilde evin havuzuna girerek yüzmeye başladı. Ev sahibinin "Burada ne arıyorsun?" sözlerine aldırış etmeyen adam, evde gezinmeye devam ederek "Asıl burası benim evim, sen ne arıyorsun?" dedi.

POLİSE HABER VERDİ

Adamla başa çıkamayacağını anlayan ev sahibi polise haber verdi. Ne yapacağını bilemeyen ev sahibi, kendini yatak odasına kilitledi. Bu sırada adamın hareketleri evdeki kameraya yansıdı. Görüntülerde, adamın bir süre sandalyede oturduktan sonra evin birinci katındaki eşyalara bakmaya başladığı görülüyor.

KUŞLARIN ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Adam, kafesteki iki muhabbet kuşunu gördüğünde, işler korkunç ve acımasız bir hal aldı. Önce onlara bir seri katil gibi gülümseyen adam, kuşları yere atıp üzerlerine bastı. Evde kuşların çığlıkları duyuldu. Kuşlara yaptığını gören ev sahibi dehşete düşerek balkondan atlayıp evden kaçtı.

Bir süre sonra mahalle güvenliği adama müdahale etti. Olay yerine gelen ekipler ise sapkın adamı tutukladı. Ev sahibi ise, "Ailem evde olsaydı neler olabilirdi düşünmek bile istemiyorum" dedi.