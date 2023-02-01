LPG'ye zam geliyor

Brent petrol fiyatlarında yaşanan oynaklık akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürekli değişen fiyatları takip etmekte zorlanan yurttaşlara bu kez kötü haber LPG'den geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen oynamalar ile fiyat takibi yapmakta zorlanan yurtaşlara otogazdan (LPG) 1 Lira zam sinyali geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre LPG'ye yarın akşamdan geçerli olmak üzere ciddi oranda zam yapılacak. Edinilen bilgilere göre 2 Şubat Perşembe'yi, 3 Şubat Cuma'ya bağlayan gece oto gaz fiyatlarında 1 lira 7 kuruş civarında güncelleme yapılacak.