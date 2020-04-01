son dakika lpg indirimi,lpg indirimi bu gece mi başlıyor,en ucuz lpg nerede satılıyor

Petrol fiyatları korona virüsü nedeni ile tarihi düşüşleri yaşıyor..Motorin ve benzinde yapılan üst üste indirimler,sırayı şimdi de LPG'ye bırakacak.

Tüm dünyada bir tehdit unsuru görülmeye başlayan corona virüsü önlemleri,hızla artıyor..Bütün ülkeler enonomilerinin sarsılmalarını önleyecek bir takım önlemler almaya başladı..Araç sahipleri de şimdiden bu müjdeli haberi google de aramaya başladı bile peki lpg ye ne kadar indirim geldi,Lpg ye ne zaman indirim geliyor nisan 2020 işte haberin detayı..

LPG DE TARİHİ İNDİRİM BU GECE

Gece yarısı pompalara yansıması beklenen büyük indirimden önce aracınıza yakıt almamanızı öneririz.Tüplü araç kullanan araç sahiplerini bu gece muthiş bir indirim bekliyor.Bu gece yarısından sonra olağanüstü bir durum olmaz LPG de tarihi bir indirim yaşanacak.

90 KURUŞA KADAR BİR İNDİRİM SÖZ KONUSU

Edindiğimiz bilgilere göre,bu geceden itibaren pompalara yansıyacak indirim 80,90 kuruş civarında.Yani Lpg'nin şuanki fiyatını düşünecek olursak LPG de neredeyse 3'de 1 indirim sağlanmış olacak.

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