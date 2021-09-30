LPG'ye tarihi zam geliyor! Benzin fiyatına yaklaşacak

LPG'ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 6 liraya dayanacak.
LPG'ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı. Pompa fiyatlarına yansıyacak zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 6 liraya dayanacak.
Yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.
Zamla birlikte LPG’nin litresi İzmir’de 5.81 TL’ye, İstanbul’da 5.91 TL’ye ve Ankara’da 5.95 TL’ye yükselmiş olacak.
Sözcü'nün haberine göre, yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.
BENZİNE DE ZAM GELMİŞTİ
Dün gece de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda benzine 29 kuruş zam yapılmış, bu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımamıştı.
Zamla birlikte LPG’nin litresi İzmir’de 5.81 TL’ye, İstanbul’da 5.91 TL’ye ve Ankara’da 5.95 TL’ye yükselmiş olacak.
LPG’YE SON ZAM 6 GÜN ÖNCE YAPILMIŞTI
Öte yandan, LPG fiyatına 24 Eylül’de de 15 kuruş zam yapılmıştı.
Fiyat artışının ardından Ankara'da ortalama 5.09 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5.24 lira olmuştu. LPG'nin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.20 liraya, İzmir'de ise 4.95 liradan 5.10 liraya çıkmıştı.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
29/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 43 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
15 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın resmi açıklamasına göre bu gece itibariyle LPG oto gaza 15 kuruşluk zam gelecek. Toplamda 15 kuruşluk olan zammın tamamı pompaya zam yansıyacak. Son 1 yılda LPG'ye 2 liranın üzerinde zam gelmiş oldu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, otogaz fiyatına zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''24/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 15 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Önceki Gün Benzin ve Mazota Rekor ZAM YAPILMIŞTI
Akaryakıt dağıtım şirketleri, 21.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 25, motorine ise 29 kuruş zam yapmıştı.