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Lpg'ye ne kadar Zam geldi,Lpg'ye Kaç lira zam gelecek? İşte Detaylar Mayıs 2020

son dakika lpg indirimi beklerken bu geceden itibaren yine zam yapıalcak geçtiğimiz günlerde yapılan zam sonra yine zam geleceğini duyan araç sahipleri isyan etti lpg zammı bu gece mi başlıyor, Şimdiden vatandaşlar gelen zamlar sonrasında en ucuz lpg nerede satılıyor arayışına girdi İşte Detaylar

Lpg'ye ne kadar Zam geldi,Lpg'ye Kaç lira zam gelecek? İşte Detaylar Mayıs 2020
02 Haziran 2020 Salı 20:16

Petrol fiyatları korona virüsü nedeni ile tarihi düşüşleri yaşarken..Motorin ve benzinde yapılan üst üste zamların sonrasında,sırayı şimdi de LPG'ye bıraktı geçtiğimiz günlerde gelen 30 kuruşluk zamdan sonra şimdide yeni bir fiyat zammı geldi bu gece yarısından itibaren LPG de 19 Kuruşluk Zam yapılacak.

Tüm dünyada bir tehdit unsuru görülmeye başlayan corona virüsü önlemleri,hızla artıyor..Bütün ülkeler enonomilerinin sarsılmalarını önleyecek bir takım önlemler almaya başladı..Araç sahipleri de şimdiden bu kötü haberi google de aramaya başladı bile peki lpg ye ne kadar zam geldi,Lpg ye ne zaman indirim gelecek zamlar devam edecek mi? Mayıs 2020 işte haberin detayı..

LPG DE Zam BU GECE

Gece yarısı pompalara yansıması beklenen zamdan önce aracınıza yakıt almanızı öneririz.Tüplü araç kullanan araç sahiplerini bu gece kötü bir zam bekliyor.Bu gece yarısından sonra olağanüstü bir durum olmaz ise  LPG de 19 Kuruşluk zam yapılacak

Kamusaati.com

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