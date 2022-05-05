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LPG'ye indirim geliyor

LPG litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere, pompaya yansıyacak şekilde 1 TL indirim gelmesi bekleniyor.

LPG'ye indirim geliyor
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2022 Perşembe 02:17

Koronavürüs pandemisinden sonra patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı enerji sektöründe krize neden oldu.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, artışta olduğu kadar olmasa da düşüşlerde de akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Bu kapsamda LPG'de indirim bekleniyor.

Son dönemde küresel petrol piyasalarında 130 dolarlardan dönen varil fiyatı benzin ve motorin fiyatına kısmen yansımıştı.

LPG'ye 1 TL indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak şekilde LPG'de de 1 TL indirim yapılacak.

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da ortalama LPG litre fiyatı 11.75'ten 10.75'e, Ankara'da 11.97'den 10.97'ye, İzmir'de ise 11.69'dan 10.99'a gerileyecek.

3 büyük şehirde benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.33 liradan satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.44 liradan satılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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