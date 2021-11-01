LPG'ye gelen zam nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Dolar kurundaki yükseliş ve uluslararası piyasalardaki duruma bağlı olarak LPG oto gazın litre fiyatına son olarak 49 kuruş zaman yapıldı. Böylece İstanbul'da 6.14 liradan satılan oto gazın fiyatı 6.63'ye yükseldi. Bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak olan zammı duyan vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekimde 93 kuruş zamlanan LPG'ye 49 kuruş daha zam geldi. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Uluslararası fiyatlar ve dolar/TL kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Ekim ayında toplamda 93 kuruş zamlanan otogaza tekrar zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) duyurusuna göre, otogazın birim fiyatı 49 kuruş zamlandı. Zam bu geceden itibaren geçerli olacak Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor. EKİMDE ZAM YAĞMURU OLMUŞTU 2 Ekim'de 71 kuruş zamlanan LPG'ye 21 Ekim'de 22 kuruş daha zam gelmişti. Otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 TL, Ankara’da 6,25 TL, İzmir’de ise 6,27 TL civarında bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve akaryakıt şirketleri arasında farklılık gösteriyor. Benzinin litresine de 26 Ekim’de 44 kuruş, 27 Ekim’de 28 kuruş zam gelmiş, daha sonra 28 Ekim’de dolar kurundaki geri çekilmeyle birlikte 25 kuruşluk indirim kararı alınmıştı. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,43 TL, Ankara'da ve İzmir'de 8,53 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmıştı. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,20 TL, Ankara'da ve İzmir'de 8,29 TL seviyesinde bulunuyor.

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