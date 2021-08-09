LPG'ye dudak uçuklatan zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın resmi açıklamasına göre bu gece itibariyle LPG oto gaza 17 kuruşluk zam gelecek. Toplamda 17 kuruşluk olan zammın tamamı pompaya zam yansıyacak. Son 6 ayda LPG'ye 1 liranın üzerinde zam gelmiş oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, otogaz fiyatına zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YAPILMIŞTI

Doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapılmıştı. Yine elektrik fiyatlarına temmuz ayı içerisinde yüzde 15 zam kararı alınmıştı.