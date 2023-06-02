LPG'ye büyük indirim geliyor

LPG litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere, pompaya yansıyacak şekilde 78 KRŞ indirim gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, artışta olduğu kadar olmasa da düşüşlerde de akaryakıt fiyatlarına yansıyor.
Bu kapsamda LPG'de indirim bekleniyor.
Son dönemde küresel petrol piyasalarında 85 dolarlardan dönen varil fiyatı benzin ve motorin fiyatına kısmen yansımıştı.
LPG'ye 78 KRŞ indirim
Bu geceden itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak şekilde LPG'de de 78 KRŞ indirim yapılacak.
ORTALAMA LPG FİYATLARI
KAYSERİ 9,50
ANKARA 9,35
İSTANBUL 9,30
ADANA 8,80