LPG'ye bir dudak uçuklatan zam daha! Bu Kadarınada artık PES

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın resmi açıklamasına göre bu gece itibariyle LPG oto gaza 15 kuruşluk zam gelecek. Toplamda 15 kuruşluk olan zammın tamamı pompaya zam yansıyacak. Son 1 yılda LPG'ye 2 liranın üzerinde zam gelmiş oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, otogaz fiyatına zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''24/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 15 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Önceki Gün Benzin ve Mazota Rekor ZAM YAPILMIŞTI

Akaryakıt dağıtım şirketleri, 21.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 25, motorine ise 29 kuruş zam yapmıştı.