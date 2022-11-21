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Liselilerden 60 kilometre hıza ulaşabilen elektrikli otomobil

Batman'da imam hatip öğrencileri, danışman öğretmenleriyle birlikte 1 yıllık çalışmayla 60 kilometre hıza ulaşabilen elektrikli otomobil yaptı.

Liselilerden 60 kilometre hıza ulaşabilen elektrikli otomobil
Kamusaati
Kamusaati
21 Kasım 2022 Pazartesi 17:32

Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören 10 öğrenci, fizik öğretmenleri Bilal Baran ile birlikte  kendi imkanlarıyla elektrikli otomobil yaptı.

60 kilometre hıza ulaşabilen ve tam şarjla da 60 kilometre gidebilen otomobille bu yıl Kocaeli’nde düzenlenen Teknofest’e katılan öğrenciler ve öğretmenleri, 1500 proje arasından 28’inci oldu.

Ekip, tek kişilik olan otomobillerini 2023’te Nisan ayında yapılacak olan Teknofest için 2 kişilik olarak tasarlayarak hazırlıklara başladı.

"40 kilometrelik yolda 3 TL yakıyor"

Yaptıkları elektrikli otomobilin 1 yıllık çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını belirten fizik öğretmeni Bilal Baran, şunları söyledi:

“Zorlu şartlar altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm maddi imkansızlıklara rağmen 1500 civarında başvuru arasından, Türkiye'de finalde yarışarak 28’inci olduk. Hedeflerimiz büyük aslında. Çok büyük projelere imza atabiliriz ama maddi destek noktasında ihtiyaç var. Elektrikli araba olarak kendi sınıfında yarışırken yapmış olduğumuz ölçümler sonucunda 40 kilometrede 3 TL yaktığını gördük. Tabii bu çok ciddi bir netice. Aracımızda jel akü kullandık. Aracımızın hız sınırını 60 kilometre ile sınırladık. Çok yüksek hızlarda da gidebilirdik. Fakat 60 sınır olduğu için onunla sınırladık.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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