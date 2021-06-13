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Liselerde hiç kimse sınıfta kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri" konulu yazıyla sınıf geçmeyle ilgili detaylar paylaşıldı

Liselerde hiç kimse sınıfta kalmayacak
13 Haziran 2021 Pazar 21:46

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre; yazıda, dikkat çeken kararlar şöyle:

İkinci dönem sınavları 18 Haziran 2021'e kadar tamamlanacak. Sorumluluk sınavları ise 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan; yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

Meslek liselerindeki 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü stajlarını eksik yapan veya yapamayanlar muaf sayılarak gerçekleştirilecek ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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