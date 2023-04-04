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Lisans ve lisansüstü burs ücretleri artırıldı

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı. Buna göre doktora bursu çalışan öğrenciler için 2500 TL'ye, çalışmayan öğrenciler için 7500 TL'ye, lisans destek bursu ise 1875 TL'ye çıkarıldı.

Lisans ve lisansüstü burs ücretleri artırıldı
Kamusaati
Kamusaati
04 Nisan 2023 Salı 13:17

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

EN YÜKSEK DOKTORA BURSU 7500 TL

Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL'den 2 bin 500 TL'ye, çalışmayanlar için 3 bin 825 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. 100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

LİSANS DESTEK BURSU 1875 TL OLDU

Daha önce bin TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL'ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2000 TL'ye; yüksek lisans öğrencileri için 2.300 TL olan burs miktarı 3500 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3.500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL'ye yükseltildi. YÖK'ün burslarından yaklaşık 6 bin öğrenci yararlanıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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