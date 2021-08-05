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Lionel Messi hangi takıma gidecek? Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı

Lionel Messi hangi takıma gidecek? Barcelona, Lionel Messi'yle yolları ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Lionel Messi hangi takıma gidecek? Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı
05 Ağustos 2021 Perşembe 21:49

Barcelona'da Lionel Messi ile ipler koptu. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

"BARCELONA, LEO MESSI İLE SÖZLEŞME YENİLEYEMEMEKTEDİR"

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Barcelona tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi, Katalan devinde çıktığı 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.

Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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