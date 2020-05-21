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Libya'da Türk SİHA'ları 5 Pantsir sistemi vurdu

Libya'da Türk SİHA'larının Pantsir hava savunma sistemlerini vurduğu anlar kameralara yansıdı. Rus Savunma Sistemini Çökettik Rusların savunma sistemi Sihaları Görmüyor İşte Detaylar..

Libya'da Türk SİHA'ları 5 Pantsir sistemi vurdu
21 Mayıs 2020 Perşembe 00:15

Libya'da, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin, gayrimeşru Hafter karşısındaki ilerleyişi sürüyor.

UMH güçlerinin mücadelesinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardımı büyük önem taşıyor.

Türk SİHA'ları, Hafter güçlerinin kullandığı Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerini tek tek avlıyor.

5 HEDEF VURULDU

Libya ordusu da hedeflerin imha edildiğini yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. yapılan açıklamada, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi 5 hava savunma sisteminin bugün imha edildiğini ifade edildi.

İsabetli atışlarla kullanılamaz hale getirilen silahların imha görüntüleri ise kameralara yansıyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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