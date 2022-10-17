Leyla Güven, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

HDP'li Güven hakkında, katıldığı eylem ve etkinliklerde kullandığı ifadeler nedeniyle hapis cezası kararı verildi.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında karar açıklandı.

Güven, farklı tarihlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Güven hakkında hapis cezası kararı

Mahkeme, Güven'in 2015-2019 yılları arasında 6 eylem ve etkinlikteki konuşmalarındaki kullandığı ifadeler nedeniyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Güven, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaası

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Güven'in üzerine isnat edilen suçlardan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

Tepki çeken ifadeler

Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." şeklinde ifadelere imza atmıştı.

Milletvekilliği düşürüldü

AA'nın aktardığına göre, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuş, Anayasa gereğince Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşürülmüştü.

Daha önce hakkında verilen karar

HDP'li Güven, 21 Aralık 2020'de Diyarbakır'da yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.