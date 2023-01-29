Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1

Le Monde: Erdoğan anketlerde yükseliyor, muhalefette kargaşa var

Fransız gazetesi, Türkiye'de düzenlenecek seçimler öncesi muhalefeti mercek altına aldı. Altılı masanın henüz bir aday çıkaramadığı, Erdoğan'ın ise oylarını artırdığı belirtildi.

Le Monde: Erdoğan anketlerde yükseliyor, muhalefette kargaşa var
Kamusaati
Kamusaati
29 Ocak 2023 Pazar 19:33

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandıkların kurulmasına az bir süre kala seçim atmosferine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen tarihte cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yapılacak.

Cumhur İttifakı'nın adayı, ittifakın bileşenleri tarafından Erdoğan olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de adaylığını duyurdu.

"Seçime dört ay kaldı ama muhalefetin adayı yok"

Ancak altılı masayı oluşturan partiler, zaman daralırken ortak adaylarını henüz belirleyemedi. Bu konuda şubat ayı işaret ediliyor.

Fransa merkezli Le Monde gazetesi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, anketlerde yükseliyor, muhalefet ise kargaşa içinde" başlıklı analizinde söz konusu masanın içinde bulunduğu duruma dikkati çekti:

14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine dört ay kaldı. Altı partili koalisyon, hâlâ adayını bulmuş değil.

Erdoğan'ın verdiği müjdeleri sıraladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, erişilebilir 500 bin sosyal konut inşa etme sözü verdiği, kamu hizmetinde sözleşmeli olarak istihdam edilen yaklaşık yarım milyon kişinin kadroya alındığı kaydedildi.

Diğer taraftan asgari ücrete aralık ayı sonunda yüzde 50 zam yapılarak bir yılda üçüncü zammın hayata geçirildiğine vurgu yapıldı.

"Rakiplerinden 7 puan aldı"

Emeklilikte yaşa takılan 2 milyondan fazla kişinin de emekli olma hakkı kazandığı belirtilerek, Erdoğan'ın oylarının arttığı, muhalefette ise belirsizlik olduğu ifade edildi:

Devlet Başkanı (Erdoğan), rakiplerinden 7 puan aldı. Erdoğan karşıtı koalisyon olan altılı masa, on aylık tartışmalardan sonra henüz umut verici bir dinamik bulamadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Devlet Dar Gelirli Aile yardım başvurusu, Kızılay Nakdi Yardım ve Fakirlik Destekleri Ve Kredileri 2023
Devlet Dar Gelirli Aile yardım başvurusu, Kızılay Nakdi Yardım ve Fakirlik Destekleri Ve Kredileri 2023
0
Köpekten kaçarken yola çıkan 8 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı! Hastanede hayatını kaybetti
Köpekten kaçarken yola çıkan 8 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı! Hastanede hayatını kaybetti
0
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 29 Ocak Pazar 2023
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 29 Ocak Pazar 2023
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.