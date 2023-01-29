Le Monde: Erdoğan anketlerde yükseliyor, muhalefette kargaşa var

Fransız gazetesi, Türkiye'de düzenlenecek seçimler öncesi muhalefeti mercek altına aldı. Altılı masanın henüz bir aday çıkaramadığı, Erdoğan'ın ise oylarını artırdığı belirtildi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandıkların kurulmasına az bir süre kala seçim atmosferine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen tarihte cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yapılacak.

Cumhur İttifakı'nın adayı, ittifakın bileşenleri tarafından Erdoğan olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de adaylığını duyurdu.

"Seçime dört ay kaldı ama muhalefetin adayı yok"

Ancak altılı masayı oluşturan partiler, zaman daralırken ortak adaylarını henüz belirleyemedi. Bu konuda şubat ayı işaret ediliyor.

Fransa merkezli Le Monde gazetesi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, anketlerde yükseliyor, muhalefet ise kargaşa içinde" başlıklı analizinde söz konusu masanın içinde bulunduğu duruma dikkati çekti:

14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine dört ay kaldı. Altı partili koalisyon, hâlâ adayını bulmuş değil.

Erdoğan'ın verdiği müjdeleri sıraladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, erişilebilir 500 bin sosyal konut inşa etme sözü verdiği, kamu hizmetinde sözleşmeli olarak istihdam edilen yaklaşık yarım milyon kişinin kadroya alındığı kaydedildi.

Diğer taraftan asgari ücrete aralık ayı sonunda yüzde 50 zam yapılarak bir yılda üçüncü zammın hayata geçirildiğine vurgu yapıldı.

"Rakiplerinden 7 puan aldı"

Emeklilikte yaşa takılan 2 milyondan fazla kişinin de emekli olma hakkı kazandığı belirtilerek, Erdoğan'ın oylarının arttığı, muhalefette ise belirsizlik olduğu ifade edildi: