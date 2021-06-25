LC Waikiki sahibi kim? LC Waikiki ne anlama geliyor?

LC Waikiki sahibi kim? MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR? LC Waikiki türk mü? LC Waikiki yerli mi? ismi ne anlama geliyor?

LC Waikiki veya kısa ismiyle LCW, 47.700 çalışanı ve 47 ülkede 1047 mağazası bulunan İstanbul merkezli mağazalar zinciri. İsmini Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca "arkadaşlar" anlamına gelen "Les Copains" kelimelerinin baş harflerinden almaktadır. LC Waikiki kurucusu George Amoual'dır. Şirket daha sonradan Taha Tekstil tarafından satın alınmıştır. LC Waikiki CEO'su ise Mustafa Küçük'tür.Kısaltması LCW (LC Waikiki) olan markayı 1985 yılında Fransa'da George Amoual kurulmuştur. Ama şuanki sahibi o değildir. Bir Türktür.

Taha Tekstil tarafından satın alındıktan sonra Avrupa'daki ilk mağazasını Romanya'da açtı. 2020 Mart itibarı ile Romanya dışında 47 ülkede toplam 1004 mağazası vardır.Türkiye'de ise 78 ilde 400'den fazla LC Waikiki mağazası bulunmaktadır

MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR?





Forbes'ın bu sene 11.'sini düzenlediği Türkiye'nin en zengin kişileri listesi'ne göre ilk kez milyarder olan Mustafa Küçük, 1963 yılında Malatya Doğanşehir'de köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısıtlı eğitim imkanlarına rağmen bulunduğu ilçeden üniversiteyi kazanan 2 kişiden biri oldu. 1986 yılında, yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığı arkadaşının ailesinin 8 küçük makinelik atölyesinde iş dünyası ile tanıştı. 1987'de Tema Tekstil'in teklifi ile bir apartmanın bodrum katında bir atölyede kendi işine başladı. İşe başladığında, bir şoför ve bir sekreterle birlikte 3 kişiydiler. Daha sonra numune dikmek için bir dikiş makinesi ve bir de kesim masası aldı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yaptı.

23 Haziran 2021