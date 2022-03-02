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Lavrov: 'Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Üçüncü Dünya Savaşı nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak" dedi.

Lavrov: 'Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak'
Ömer
Ömer
02 Mart 2022 Çarşamba 22:03

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Lavrov, “Batı ülkeleri, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti. Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak” ifadelerini kullandı.

“Rusya, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyecek”

Bakan Lavrov, bugün Belarus'ta gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ertelenmesi kararının ABD'nin emriyle alındığını belirterek, “Ukrayna, görüşmeleri ABD'nin emriyle erteliyor. Rusya ve Ukrayna taraflarının 2'inci görüşmelerinin bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil” dedi.

Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme amacı taşıdığını tekrarlayan Lavrov, “Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'nın tümündeki askeri operasyonda Ukrayna'nın silahsızlaştırılması amaçlanıyor. Rusya, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyecek” şeklinde konuştu.

“Rusya, Kırım'ın bir parçası”

Bakan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Batı ülkelerinin kendilerine yönelik yaptırımlarını beklediklerini ifade ederek, “Rusya yaptırımlara hazırlıklıydı ama sporcuların, gazetecilerin ve kültür endüstrisi temsilcilerinin hedef alınmasını beklemiyordu” dedi.

Kırım'ın statüsü hakkında da konuşan Lavrov, “Kırım'ın aidiyeti tartışma konusu değil. Kırım Rusya'nın bir parçası ve pazarlık konusu değil” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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