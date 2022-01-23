Laiklik elden gidiyor diyen Süleyman Amca'nın yeni açıklamaları

Sokak röportajındaki ifadesiyle ün kazanan Süleyman Çakır, bu sefer gelen zamlara ilişkin yaptığı açıklamalarıyla gündemde.

Yıllar önce bir sokak röportajında kullandığı ifadelerle bir anda Türkiye'nin gündeme oturan Süleyman Çakır, yine yeni açıklarıyla konuşuluyor.

Son olarak "Laiklik elden gidiyor" diyerek internet fenomeni haline gelen Çakır, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bir sokak röportajında ortaya çıktı.

Medyali TV adlı YouTube kanalında Türkiye'de son dönemde tepki gören elektirik ve doğalgaz zamlara ilişkin yorum yapan Çakır, önce adam olacağız diyerek şu ifadeleri kullandı;

"BEDAVI MI YAKACAKTIK"

"Bedava mı yakacaktık? İyi… Elektrik bedava, doğalgaz bedava, su bedava,10 bin lira maaş… Karıyı beğenmeyiz, telefonu beğenmeyiz, 2 bin lira maaşla çalışmayız... Önce adam olacağız, hükümet ne yapsın?"