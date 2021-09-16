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KYK Yurt başvuru sonuçları açıklandı 2021

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

KYK Yurt başvuru sonuçları açıklandı 2021
16 Eylül 2021 Perşembe 10:49

Üniversitelilerin beklediği son dakika haberi geldi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla koronavirüs önlemleri altında öğrencilere kapılarını açan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarının, başvuru sonuçları açıklandı.

6 Eylül’de başlayıp 12 Eylül’de tamamlanan başvuru sürecinin ardından üniversitelilerin beklediği haber, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan geldi.

“12 FARKLI KURUMDAN VERİLERLE DEĞERLENDİREREK SONUÇLANDIRDIK”

Bakan Kasapoğlu, yurt sonuçlarının açıklandığını Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, şu ifadelerle duyurdu:

“Üniversiteli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.”

Sonuçlar, turkiye.gov.tr adresinden öğrenilecek.

KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLER ALINDI

Geçtiğimiz yıl koronavirüsten dolayı öğrencilerin uzaktan eğitim görmesi sebebiyle tam kapasiteli açılamayan yurtlarda, salgına karşı her türlü tedbir alındı.

Yurtlarda, temizlik kuralları titizlikle uygulanacak.

Ayrıca salgın tedbirlerine uyulması için idari denetim azami düzeyde tutulacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #KYK #yurt #başvuru #sonuçları #açıklandı
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