KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5 (beş) adet Sözleşmeli Büro Personeli, 302 (üçyüziki) adet Sözleşmeli Tekniker ve 100 (yüz) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözleşmeli personel alınacaktır.