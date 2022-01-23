Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle peş peşe kaza haberleri geliyor.

Tokat ve Amasya'da meydana gelen yolcu otobüsü kazalarında çok sayıda ölü ve yaralı var.

AMASYA'DA 30 YARALI, TOKAT'TA İSE 1 ÖLÜ

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.

BEYKOZ'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Bu kazaların ardından İstanbul'un Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde meydana geldi.

Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere hareket eden ve içinde personel dahil 22 kişi bulunan şehirlerarası yolcu otobüsü, Dudullu'dan yolcu almak üzere ilerlediği sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

YOLCULAR KISA SÜREDE TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, otobüste sıkışan yolcuları tahliye etti.

3 ÖLÜ, 19 YARALI

Kazada otobüs şoförü Erol Çevik(52) ile Cafer İzmirli(30), Uğur Gökner(29) hayatını kaybederken; araç muavini Sinan Dönmez, Funda Gökner, Altay Arıcı, Mustafa Nadir, Oğuzkaan Ceylan, Elif Ecrin Ak, Çiğdem Ak, Rıza Karataş, Yılmaz Güney Ceylan, Muhammet Ali, Ayşe Sevinç, Emirhan Er, Sevinç Özkan, Hüseyin Çömez, Oğuzhan Demir, Burcu Atmaca, Tuğçe Gebeş, Yusuf Gebeş ve Burcu B. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Kuzey Çevre Otoyolu'na sevk edilen vinç ile otobüs kaldırılarak aracın altında yolcu olup olmadığı kontrol edildi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri de aramalara katıldı. Kuzey Çevre Otoyolu trafik ekipleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şaşmaz da bölgede inceleme yaptı.

Hayatını kaybeden vatandaşlar hastane morguna kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Otobüste yolcu olarak bulunan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan 24 yaşındaki öğretmen Hüseyin Çömez, kazayı anlattı.

"ÇOK ANİ GELİŞTİ, HATIRLAMIYORUM"

Çömez, "Çok ani gelişti, çok net hatırlamıyorum. Araç kontrolünü kaybetti, kara saplandık" dedi.

"KEMER OLMASAYDI BEN DE FIRLAMIŞTIM"

Esenler’den Bursa’ya gitmek için otobüse bindiğini belirten Çömez, "Sırt bölgemde biraz ağrı var. Kemer sayesinde çıkabildim kazadan. Kemer olmasaydı ben fırlamıştım. Yolcuların çoğu fırladı. Kemer takanlarla birlikte inebildik araçtan, 3-4 kişi vardı. Diğer yolcuların durumu biraz daha ağırdı" diye konuştu.