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Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı

Sedat Peker nerede? Sedat Peker kimdir? Sedat Peker neden türkiye'de değil? uzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden ikamet kurallarını ihlal ettiği için önce gözaltına alınan ardından sınır dışı edilen Sedat Peker'in Kosova'ya sığındığı ortaya çıktı.

Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı
20 Ocak 2021 Çarşamba 11:04

Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Sedat Peker, bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi.

MAKEDONYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Makedonya İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde "Kısa süreli oturma iznini ihlal ettiği tespit edilen R.S.P. (49), sınır dışı edilmiştir" ifadesi yer aldı. 49 yaşındaki Sedat Peker ismini değiştirerek Reis Sedat Peker adını almıştı.

Makedonya'da yayın yapan bir haber sitesinde ise "Polis, Türkiye'ye uzun süredir ikamet eden tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti" ifadesi kullanıldı.

SEDAT PEKER KOSOVA'YA GEÇTİ

Kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanması nedeniyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Sedat Peker'in bir başka doğu Avrupa ülkesi olan Kosova'ya sığındığı ortaya çıktı.

İşte bakanlığın sitesinden yapılan o açıklama;

Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı

Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sedat peker #Kosova #kuzey makedonya #türkiye #mit #mafya #yer altı
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