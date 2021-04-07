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Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı

Kuzey Makedonya'da yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Sedat Peker'in de aralarında olduğu bazı kişilere sahte kimlik ve pasaport düzenleyen 10 polis tutuklandı. Şebekenin Sedat Peker'e 'Djadin Ademovski' adına sahte kimlik belgesi düzenlediği ortaya çıktı.

Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı
07 Nisan 2021 Çarşamba 00:15

Kuzey Makedonya'da sahte evrak düzenlemekle suçlanan polis şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 polis memuru tutuklandı.

Makedonya İçişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar yabancı vatandaşlara sahte pasaport ve kimlik belgeleri veren bir grubun parçası oldukları şüphesiyle bu polislerin tutuklandığını kaydetti.

PEKER ADINA SAHTE KİMLİK DÜZENLENMİŞ

Tutuklanan polislerin Sedat Peker'e de sahte kimlik belgesi düzenlediği ortaya çıktı. Basına yansıyan belgede, Peker adına düzenlenen sahte kimlikte Djadin Ademovski ismi yer alıyor.

Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı

PEKER'İN KAÇTIĞI İDDİASI VAR

Peker'in operasyonu önceden haber aldığı ve kaçtığı iddia ediliyor.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Peker, bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilmişti. Kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanması nedeniyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Peker'in bir başka doğu Avrupa ülkesi olan Kosova'ya sığındığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Karadağ'a giden Peker'in ülkede 2021 yılında oturumu yenilenmediği için Kosova, Makedonya ve Karadağ arasında mekik dokuduğu öne sürülüyor.

İşte Makedon bakanlığın sitesinden yapılan o açıklama;

Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı

Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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