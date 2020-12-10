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Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi

Her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulamaya balıkçılardan yoğun ilgi var. Antalyalı balıkçılardan biri önceki gün yanında getirdiği 400 adet balon balığı kuyruğunu görevlilere teslim etti.

Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi
10 Aralık 2020 Perşembe 00:30

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor. Denize açılan balıkçılara tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.

KUYRUKLAR TEK TEK İNCELENİYOR

Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı. Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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