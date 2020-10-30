Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İzmir'de öğle saatlerinde Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından şimdi de Aydın'da meydana geldi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinin açıkları 5,1 sallandı.
İZMİR'DEN SONRA AYDIN DA 5,1 İLE SALLANDI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamada, saat 18.14'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre deprem, Ege Denizi'nde Kuşadası'na 20,3 kilometre uzakta, yerin 7,73 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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