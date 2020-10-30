Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlarımız bölgede İzmir’deki şiddetli depremin ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik” dedi.