Kuşadası Belediyesinin 18 aracı kayıp! Skandalı Sayıştay ifşa etti iddiası!

Kuşadası hangi partiden,Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel chp,Belediyenin kayıp araçlarına ne oldu

Aydın ilimizin güzel ilçesi Kuşadası'nda bir haber konuşuluyor günlerdir..Özellikle ulusal gazete ve internet sitelerine yansımış bu haberde iddia edilen,Kuşadası belediyesinin 18 aracının kayıp olduğu yönünde.Takvim de yer alan habere göre Belediye adına tescilli tam 18 araç kayıp!

Şöyle bir iddia da var , araçların belediye bünyesinde bulunmadığı,hurdalıklarda da olmadığı iddia edildi.

NEREDE OLDUKLARI BELLİ DEĞİL İDDİASI

Takvim gazetesinin haberine göre,Sayıştay müfettişlerinin yaptıkları inceleme de,belediye adına alınan tam 18 aracın (trafik tescillerine bakılarak) nerede olduğu öğrenilemedi. Araçların nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığı görüldü. CHP'li belediyenin araçların tamamının hurda araçlar olduğu ifade etmesine rağmen yapılan incelemede araçların hurdalıkta olmadığı ve resmi olarak hurdaya ayrılmadığı ve kayıtlardan düşülmediği belirlendi. Şayıştay müfettişleri "Araçların nerede olduğu tespit edilememiştir" ifadesini de rapora işledi

BAŞKAN GÜNEL SERT BİR ŞEKİLDE YALANLADI!

2019 yılında göreve gelen Chp'li belediye başkanı Ömer Günel ise haberleri sert bir şekilde eleştirdi ve bu haberleri yapmanın ahlaksızlık olduğunu söyledi.Ömer Günel sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bazı taraflı ve karanlık kalemlerin yönetimindeki Web haber portal sitelerinden Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yapılan haberler tamamen gerçek dışıdır. Belediyemize ait hiçbir araç kayıp veya kayıt dışı değildir. Göreve 2019 yılında başlayan bir belediye başkanının fotoğrafını kullanarak, 2018 yılına ait Sayıştay raporlarıyla şahsımı hedef gösterip yalan haber yapmak ahlaksızlıktır."



