kürtler sakarya'ya gidiyor mu ,Kürtler neden Sakarya'ya gidiyor

kürtler sakarya'ya gidiyor,kürtler neden sakarya'ya gidiyor,kürtlerin sakarya'ya gittiği doğru mu

Son birkaç gündür özellikle sosyal medya da bir algı oluşturulmaya başlandı.Bazı konvoy resimlerini , kalabıkları editleyip sanki bir halk hareketi gibi gösterilmeye başlandı.

Özellikle Tik-tok uygulamasında kürtler sakarya'ya gidiyor , Sakarya bekle bizi gibi videolar paylaşılıyor ve bu videolar milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

kürtler sakarya'ya gidiyor mu

Elbette hayır değerli okurlarımız.Hiçbir şekilde en ufak bir hareket dahi yoktur.Zaten olması komiktir.Biliyorsunuz ki pkk bitme noktasına geldi.Bunu iyi bilen bazı vatan haini cepheler sosyal medyayı kullanarak bir TÜRK-KÜRT çatışması yaratmaya çalışıyorlar.

Suni bir gündem oluşturup Türk-Kürt kavgası çıkarmaya çalışıyorlar! ,

Pkk nın bitiyor olması bazılarını o kadar rahatsız etmiş ki,kürt vatandaşlarımızı bazı suni gündemlerle isyana teşfik etmeye çalışıyorlar.Tik tok uygulaması üzerinden "bekle bizi sakarya, 41 milyon kürt sakarya doğru ilerliyor gibi videolar atıp hem Türk halkını hem de Kürt vatandaşlarımızı galeyena getirmeye çalışıyorlar.

Hiçbir zaman TÜRK-KÜRT kavgası olmadı yine olamaz,Türk-Kürt birdir hain pkklılara karşı omuz omuza savaşmışlardır!

Bu memlekette ufak tefek şeylerin dışında hiçbir zaman TÜRK-KÜRT çatışması olmamıştır.Olan hain pkk ya karşı çatışmadır.Kürt vatandaşlarımızda askere gidip omuz omuza hainlerle savaşmışlardır.Pkk örgütüne yapılan müthiş operasyonlarla pkk bitmek üzeredir.

Ancak bazı hainler sosyal medyayı kullanıp haince videolar atıyorlar.Malesef buna kanan Türk vatandaşlarımızda galeyana gelip onlara karşı videolar atıyorlar ya da yorum yapıyorlar.

Lütfen hainlerin lafına inanıp da hiçbir eylemde bulunmayın.Türk Kürt kardeştir bunu unutmayın.

Kürtler sakaryaya gidiyor gibi sosyal medya da paylaşılan videolara haberlere itibar etmeyin.

NE OLMUŞTU?

Hatırlarsanız bir süre önce Sakarya'da çalışan bir grup kürt vatandaşımızın darp edildiği iddia edilmişti.Bunu fırsat bilen bazı art niyetli güruhlar yine bunu fırsat bildi ve bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar.

İşin doğrusunu Kazım Demir açıkladı:

Bazı sosyal medya platformlarıyla haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin konuşan Demir, dün Kocaali ilçesinde fındık toplarken yer sahibi işveren aile ile aralarında iş nedeniyle tartışma çıktığını söyledi.

"DİĞER ÇALIŞTIĞIMIZ 4 PATRONUMUZ ÇOK İYİYDİ"

O bölgede daha önce birçok kişiyle çalıştıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Tartışma yaşadığımız kişiler başından beri sorunluydu. Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntılar yaşamadık. Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. Diğer çalıştığımız insanlar dört dörtlüktü. Yalnızca bu olayı yaşadığımız kimselerle sıkıntı yaşadık burada. Bizi rencide edici kelimeler söyleyince zorumuza gitti, işi bıraktık. O kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadık. Hepsi kardeşlerimizdir, yalan söyleyemeyiz bu konuda.

KAYNAK: KAMUSAATI..COM