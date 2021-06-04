Kurban Bayramında 9 gün tatil geliyor!

Kademeli normalleşme ve aşılamanın hızla ilerlediği bugünlerde Temmuz ayında nüfusün büyük bölümünün aşılanması hedefleniyor. Tek doz aşı olan kişi sayısı ise 30 milyonu aştı. Bu yıl Kurban Bayramına biraz daha rahat gireceğiz gibi görünüyor.

9 GÜNLÜK TATİL GÖRÜNÜYOR

Kurban Bayramı arefesi pazartesi gününe denk geliyor ve bayramın 4. günü cuma günü. Bu yıl Kurban Bayramında vaka sayıları ve aşılamaya bağlı olarak hafta sonları da dahil edildiğinde 9 günlük tatil öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021 AYIN KAÇINA DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 20 Temmuz başlayıp 23 Temmuz günü sona erecek ve tatil 4 gün sürecek.

İşte Kurban Bayramı tatil takvimi;

17 Temmuz Cumartesi (Hafta sonu tatili)

18 Temmuz Pazar.......(Hafta sonu tatili)

19 Temmuz Pazartesi.....Kurban Bayramı arefe günü (Yarım gün tatil)

20 Temmuz Salı............Kurban Bayramı 1. günü

21 Temmuz Çarşamba...Kurban Bayramı 2. günü

22 Temmuz Perşembe...Kurban Bayramı 3. günü

23 Temmuz Cuma........ Kurban Bayramı 4. günü

24 Temmuz Cumartesi...(Hafta sonu tatili)

25 Temmuz Pazar..........(Hafta sonu tatili)

EMEKLİ İKRAMİYELERİ 12-20 TEMMUZ'DA

Emekliler ve hak sahiplerine Ramazan Bayramı'nda bin 100 lira bayram ikramiyesi mayısın ilk haftası yatırıldı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin bu kapsamda 12.3 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Kurban Bayramı da 20 Temmuz'da başlıyor.

Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında yatırılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.

Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli olanlar da ikramiye alacak.