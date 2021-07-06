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Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 Bayrama kaç gün kaldı, Kurban Bayramı ayın kaçında?

Kurban Bayramı için geri sayım. Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramı 2021 Temmuz ayında kutlanacak. Koronavirüs salgını ile ilgili normalleşme sürecine giriş yapılırken Kurban Bayramı için de herkes çok daha heyecanlı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 Bayrama kaç gün kaldı, Kurban Bayramı ayın kaçında?
06 Temmuz 2021 Salı 02:01

2021 Kurban Bayramı tarihi Diyanet tarafından dini günler takviminde duyuruldu. 4 gün süren Kurban Bayramı bu yıl hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceği ile ilgili açıklama Kabine Toplantısının ardından bekleniyor.

2KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz Pazartesi Arefe
20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü
21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü
22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü
23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü

3KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili arefe günü ile birlikte 4,5 gün olarak kutlanıyor. Resmi olarak 4,5 gün olan Kurban Bayramı bu yıl hafta sonları bayram tatiline dahil edilirse 9 gün olabilir. Kurban Bayramı tatilinin süreci ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. 5 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine toplantısından da yeni bir karar çıkmadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Kurban Bayramı tatili kaç gün #kurban #bayram tatili
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