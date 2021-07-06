Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 Bayrama kaç gün kaldı, Kurban Bayramı ayın kaçında?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Kurban Bayramı tatili arefe günü ile birlikte 4,5 gün olarak kutlanıyor. Resmi olarak 4,5 gün olan Kurban Bayramı bu yıl hafta sonları bayram tatiline dahil edilirse 9 gün olabilir. Kurban Bayramı tatilinin süreci ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. 5 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine toplantısından da yeni bir karar çıkmadı.