Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 Bayrama kaç gün kaldı, Kurban Bayramı ayın kaçında?

Kurban Bayramı için geri sayım. Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramı 2021 Temmuz ayında kutlanacak. Koronavirüs salgını ile ilgili normalleşme sürecine giriş yapılırken Kurban Bayramı için de herkes çok daha heyecanlı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
2021 Kurban Bayramı tarihi Diyanet tarafından dini günler takviminde duyuruldu. 4 gün süren Kurban Bayramı bu yıl hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceği ile ilgili açıklama Kabine Toplantısının ardından bekleniyor.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Temmuz Pazartesi Arefe
20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü
21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü
22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü
23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü
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