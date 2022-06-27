HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0

Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.

Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Kamusaati
Kamusaati
27 Haziran 2022 Pazartesi 21:42

Kabine toplantısında kurban bayramı tatiliyle ilgili alınacak karar, merakla bekleniyordu.

Uzun süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda alınan kararı açıkladı.

Aradaki 2 gün idari izin kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.

Bu kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkmış oldu.

Alınan bu karar, turizm sektöründe memnuniyetle karşılandı.

Kurban bayramı tatil tarihleri

9 Temmuz'da başlayacak olan bayram tatili, 17 Temmuz'da sona erecek.

Özel sektör yararlanamıyor

Memurlar tarafından sevinçle karşılanan bu karar özel sektörü sevindirmedi.

Öyle ki; özel sektörde çalışanlar 9 günlük tatilden yararlanamıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Memur maaşları temmuz ayında zamlı ödenecek
Memur maaşları temmuz ayında zamlı ödenecek
0
Asgari Ücret Ara zam ne zaan belli olacak?, Tarih Belli Oldu Komisyon Çarşamba toplanıyor
Asgari Ücret Ara zam ne zaan belli olacak?, Tarih Belli Oldu Komisyon Çarşamba toplanıyor
0
HGS Bakiye ve Borç Sorgulama nasıl yapılır?, HGS Olmadan Geçiş Yaptım Ne Yapmalıyım?
HGS Bakiye ve Borç Sorgulama nasıl yapılır?, HGS Olmadan Geçiş Yaptım Ne Yapmalıyım?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Emin erden - 33 dakika önce
Özel sekdördeki insan degilmi özel sekdorde yararlanması gerekir
Yanıtla Beğenme(0)