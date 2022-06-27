Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.
Kabine toplantısında kurban bayramı tatiliyle ilgili alınacak karar, merakla bekleniyordu.
Uzun süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda alınan kararı açıkladı.
Aradaki 2 gün idari izin kapsamına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.
Bu kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkmış oldu.
Alınan bu karar, turizm sektöründe memnuniyetle karşılandı.
Kurban bayramı tatil tarihleri
9 Temmuz'da başlayacak olan bayram tatili, 17 Temmuz'da sona erecek.
Özel sektör yararlanamıyor
Memurlar tarafından sevinçle karşılanan bu karar özel sektörü sevindirmedi.
Öyle ki; özel sektörde çalışanlar 9 günlük tatilden yararlanamıyor.