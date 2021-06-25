Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 2 farklı talep var

Kurban Bayramı tatili hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmişti. Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Kurban Bayramı izninin uzatılması için turizmcilerden talep var. Ancak Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran tatilin uzatılmasıyla ilgili karşı talepte bulundu. İşte nedeni...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI İZNİ TARİHLERİ



Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...



Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi



Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı



Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba



Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe



Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma



TURİZMCİLERDEN KURBAN BAYRAMI TATİLİ- İZNİ UZATILSIN TALEBİ



Turizmciler ve vatandaşlar koronavirüsten dolayı okadar çok bunaldı ki, Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.



Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu.



TİCARET TARAFINDAN KARŞI TALEP



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması taleplerine "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor" diyerek karşı çıktı.



Uzun tatil süresinin "üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini" belirten Baran, "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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