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Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı

Akaryakıtta oluşan zamlar sonrası otobüs fiyatları tavan yaptı. Kurban Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarının yüzde 65 zamlanmasıyla karşı karşıya kaldılar.

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı
Kamusaati
Kamusaati
19 Haziran 2022 Pazar 23:33

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve okulların kapanmasıyla yollarda hareketlilik başladı. Yaz tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, otobüs bilet fiyatlarını görünce ne yapacağını şaşırıyor.

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. Bilet fiyatlarını doğrudan etkileyen motorinin litre fiyatının 30 TL'nin üzerine çıkmasının ardından, bilet fiyatları artık günlük olarak değişim gösteriyor.

Bilet fiyatları günlük değişiyor

Yaşanan zamlar sonrası otogarlar bomboş kaldı. Otobüs firmaları rezervasyon sistemini kapatarak günlük bilet satışına başladılar.

2 ay içerisinde %65 zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı.

750 TL'ye kadar bilet var

Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 TL ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 TL ile 750 TL arasında ücret alıyor.

Bayram öncesi İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için fiyat listesi şu şekilde oluştu:

İstanbul - Trabzon 620₺

İstanbul - Diyarbakır 600₺

İstanbul - Sivas 550₺

İstanbul - İzmir 500₺

İstanbul - Antalya 490₺

İstanbul - Ankara 350₺


Kaynak: Kamu Saati Özel
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