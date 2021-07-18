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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tarihi 2021

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? Arefe günü tam gün mü olacak? İşte Kurban Bayramı 2021 tarihi için Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler... Diyanet takvimi 2021 Kurban tarihi

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tarihi 2021
18 Temmuz 2021 Pazar 02:39

2021 yılı Kurban Bayramı içim tüm islam alemi heyecanlı bekleyişe geçti. Kurban Bayramı ile birlikte tatile planları yapılacak ve kurbanlar kesilecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2021? Bayram tatili kaç gün? 2021 Diyanet takvimi... Erken tarihte uçak biletleri ve yıllık izin gibi detayları ayarlayarak tatil süresini uzatmak isteyenler internetten araştırma yapmaya başladı. Kurban Bayramı yaz sonuna denk gelsede bayramı tatil fırsatına çevirmek isteniyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz,Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........

11

R.EVVEL

1443

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1443

06

KASIM-2021

CUMARTESİ

........

1

C.EVVEL

1443

05

ARALIK-2021

PAZAR

........


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kurban bayramı ne zaman #kurban bayramı tarihi #diyanet dini günler takvimi #bayram tatili kaç gün
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