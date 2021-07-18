Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tarihi 2021

Salı günü başlayacak Kurban Bayramı ile birlikte resmi tatillerde çalışan insanların alacağı ücret gündeme geldi. Resmi tatilde işinin başında olacak çalışanlara, ücret yerine izin kullandırılması mevzuata aykırı bulunurken; vatandaşların günlük alacağı ödeme için ise ufak bir hesap yapması gerekiyor. İşte tüm detaylar.