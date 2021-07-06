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Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? Kurban Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Kurban ibadetinin milyonlarca müslüman tarafından yerine getirileceği 2021 Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Bayrama sayılı günler kala tatil planlarını hazırlamaya başlayan vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor. Peki 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? Kurban Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?
06 Temmuz 2021 Salı 01:58

Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ramazan Bayramını pandemi nedeniyle evlerinde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramını ailesi ve sevdiklerinin yanında geçirmek veya tatil beldelerinde geçirmek için hazırlıklarına başladı. Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar pazarlarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden gelen kurbanlıklar büyük şehirlerdeki kurban pazarlarında yerini almaya başladı. Peki 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

2KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN AYIN KAÇINDA

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN AYIN KAÇINDA?

2021 Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı arafesi olarak eda edilecek. Bayramın hafta başına denk geliyor olması nedeniyle şimdiden 9 günlük tatili garantileyen vatandaşlar 15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması ve Cuma günününde bayram tatiline eklenmesi halinda 11 gün sürecek olan bir tatilin tadını çıkaracak.

3KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

19 Temmuz Pazartesi Arefe

20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kurban bayramı #kaç gün #ne zaman #2021
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