Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında? Kurban Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?

Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ramazan Bayramını pandemi nedeniyle evlerinde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramını ailesi ve sevdiklerinin yanında geçirmek veya tatil beldelerinde geçirmek için hazırlıklarına başladı. Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar pazarlarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden gelen kurbanlıklar büyük şehirlerdeki kurban pazarlarında yerini almaya başladı. Peki 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?