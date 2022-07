Kurban bayramı mesajları, En güzel Anlamlı ve Resimli Kurban Bayram mesajları 2022

Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı sevincini yaşıyor. Sizlerde Kurban Bayramında sevdiklerinize, ailenize güzel mesajlar gönderebilirsiniz. En güzel uzun, kısa, resimli Kurban Bayramı mesajları haberimizde. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden anlamlı resimli kurban mesajları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kurban Bayramında sevdiklerinize en güzel kısa, öz ve resimli mesajları gönderebilirsiniz. Milyonlarca müslüman Kurban Bayramı namazını kılarak Kurban Bayramı'na sevinçle girdi. Tüm müslümanların Kurban Bayramını hayırlı kılarken, sevdiklerinize, ailenize ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz en güzel Kurban Bayramı Mesajlarını sizler için derledik. Bu mübarek günlerde sevdiklerinizden, ailenizden uzak Kurban Bayramını geçiriyor olabilirsiniz. Bu sebeple sizlerde telefonlarla sevdiklerinizin bayramını kutlayabilir onlara en güzel ve özel bayram mesajlarını gönderebilirsiniz. Kısa, anlamlı ve özel Kurban Bayramı mesajlarını siz okuyucularımız için derledik. İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları haberimizde.

Kurban Bayramı Mesajları 2022



- Alemlerin Yaratıcısı Ve Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a Sonsuz Şükürler Olsun! Kurban Bayramı Bereketiyle, Bolluğuyla Gelsin, Tüm İnsanlık İçin Hayırlara Vesile Olsun Kurban Bayramınız Kutlu Olsun.



- Allahın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet, yuvan huzurlu, kalbin Allah ile dolu bayramın mübarek olsun.



- Bayramlar Berekettir, Umuttur, Özlemdir. Yarınlar Niyettir. Kestiğiniz Kurban Ve Dualarınız Kabul Olsun, Sevdikleriniz Hep Sizinle Olsun.. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.



- Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.



- Bayramlar büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüldüğü zamanlardır, sevgiyi ve şefkati öğretir, sevdiklerimizle geçirdiğimiz her anın kıymetini anlatır, o halde dileyelim ki tüm Müslüman alemi için Kurban Bayramı mübarek olsun.



- Bayramlar insanların küslük gibi duygulardan uzaklaştığı, sevgi ile birbirine kenetlendiği en önemli günlerdir. Bu mübarek günde sizin de küslüğünüz son bulsun, Kurban Bayramınız kutlu olsun.



- Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun



- Benim ömrümde ırmaklar vardır, sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır, bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun



- Bereket, bolluk, huzur ve mutlulukla geçecek, yürekte umutsuzluğun hiç bir zaman yer bulmayacağı bayramlar dilerim… Kurban Bayramınız mübarek olsun.



- Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!



- Birlik Beraberliğin Doğduğu, Sevgilerin Birleştiği, Belki Durgun, Belki Yorgun, Yinede Mutlu, Yine De Umutlu, Yine De Sevgi Dolu Nice Bayramlara



- Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..



- Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

- Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban Bayramı dileriz.



- Dua Et, Karanlıkta Işık Olsun. Şükret, Gönlün Huzur İle Dolsun. Tövbe Et, Mevlam Kabul Buyursun. Şeytana Uyma Ki, Allah Korusun. Selam Ve Dua İle Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.



- Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!



- Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah'ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı'nız mübarek olsun canım dostlarıma.



- Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan’ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah’ıma..



- Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. kurban bayramın kutlu olsun!



- Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.



- Güzellik, Birlik, Beraberlik Dolu, Her Zaman Bir Öncekinden Daha Güzel Ve Mutlu Bir Kurban Bayramı Diliyoruz. Büyüklerimizin Ellerinden Küçüklerimizin Gözlerinden Öpüyoruz.



- Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.



- Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.



- Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramını kutluyorum…



- Her Şeye Kadir Olan Yüce Allah, Bizleri, Doğru Yoldan Ve Sevdiklerimizden Ayırmasın! Hayırlı Ve Bereketli Kurban Bayramları Dileğiyle.



- Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.



- İçinde mutluluk, gözlerinde sevgi, kalbinde umut ve her daim sevdiklerinle bir arada olacağın nice bayramlarımız olsun, Kurban Bayramınız mübarek olsun…



- İslam’a Gönül Vermiş Herkesin Kurban Bayramını Kutlar, Sağlık Ve Mutluluklar Dilerim.



- Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun...



- Kainatın Yaratıcısı Ve Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a Sonsuz Şükürler Olsun! Kurban Bayramı Bereketiyle, Bolluğuyla Gelsin, Tüm İnsanlık İçin Hayırlara Vesile Olsun.



- Kestiğiniz kurbanın kabul olacağı, evinizin kurban bayramının bereketi ile dolacağı nice nice Kurban Bayramları dilerim.



- Kini, nefreti bir kenara at bugün bayram; Dua et ve Kurban Bayramını doya doya yaşa…



- Kurban Bayramının bizi emin adımlarla geleceğe taşıyacak milli beraberlik ve toplumsal uzlaşma bilincimizin daha da kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum.



- Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.



- Kurban Bayramı'nın, ayrıştırılmak istenen toplumumuzun birliğinin, bütünlüğünün sağlanmasına, kardeşliğimizin pekiştirilmesine ve barışa vesile olmasını diliyor, Kurban Bayramı'nı esenlik, huzur ve mutluluk dileklerimle kutluyor, sevgiler, saygılar sunuyorum.Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim.



- Kurban Bayramı'nın, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.



- Kurban Bayramınız Kutlu Olsun. Sevdiklerinizle Birlikte, Sağlıklı Ve Huzurlu Bayramlara.



- Kurban Bayramınız Kutlu, Yüreğiniz Hep Umutlu, Umutlarınız Atlı, Sevdanız Kanatlı, Mutluluğunuz Katlı, Sofranız Tatlı, Mekânınız Tahtlı, Ömrünüz Bahtlı Olsun…



- Kurban Bayramınızı En İçten Sevgilerle Kutlar Nice Hayırlı Bayramlara Dilerim.



- Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.



Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.



- Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



- Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...



- Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; milletimize huzur, bolluk ve refah getirecek nice bayramlar dilerim…



- Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlar, Sağlık Ve Mutluluk Dolu Nice Bayramlar Dilerim.



- Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...



- Ne mutludur ki bana Allah kalbimi sevgi ile doldurmuş, sevdiklerimi bana sunmuş, her bayram hatırlarım onları, bugün olduğu, yıllar sonra olacağı gibi… Kurban Bayramınız kutlu olsun.



- Özlediğiniz o eski bayramlar tadında, birlik ve beraberlik duygusu içinde; bereket dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.



- Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.



- Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allahı hatırlatandır. Kurban Bayramınız Mübarek olsun…



- Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı Mübarek Olsun. Huzur Ve Barış Dolu Nice Bayramlara.



- Türk – İslam Aleminin Mübarek Kurban Bayramını Kutlar, Hayırlara Vesile Olmasını Dilerim.



- Varlığı Ebedi Olan, Merhamet Sahibi, Adaletli Yüce Allah Kendisine Dua Edenleri Geri Çevirmez. Dualarınızın Rabbin Yüce Katına İletilmesine Vesile Olan Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.



- Yine geldi Kurban Bayramı, beraberinde bolluğu, bereketi getirdi… Yüreklere merhamet ve şefkat serpti… Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun…



- Yüregine Damla Damla Umut, Gunlerıne Bın Tatlı Mutluluk Dolsun. Sevdıklerın Hep Yanında Olsun, Yuzun Ve Gulun Hıc Solmasın. Kurban Bayramın Kutlu Olsun…

**“Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış, gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.”



**“Kurban Bayramı tüm İslam Alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. İyi Bayramlar...”



**“En güzel anıları birlikte paylaşmak, en güzel hatıraları tazelemek dileği ile mübarek Kurban bayramınızı kutlarız.”



**Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah'ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı'nız mübarek olsun canım dostlarıma.



**Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!



**Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…



**Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

